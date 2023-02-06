«Ведомости»: красноярский губернатор может уйти в отставку до сентябрьских выборов

Весной губернатор Красноярского края Александр Усс может уйти в отставку и не пойти на очередные выборы, которые запланированы на сентябрь 2023 года. Об этом сообщили «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Издание ссылается на трех собеседников, близких к администрации президента. По данным «Ведомостей», окончательное решение будет приниматься по итогам опроса «Георейтинг» ФОМа, который проведут в феврале-марте.

Источники «Ъ» в администрации президента в отношении Александра Усса и главы Республики Хакасия Валентина Коновалова не прогнозируют однозначных отставок. У господина Усса есть очень сильные покровители, объясняет один из источников «Ъ».

Единоросс Александр Усс был назначен врио губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года. Год спустя он выиграл губернаторские выборы, набрав 60,2% голосов. Срок его полномочий заканчивается в сентябре 2023-го.

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Валерий Лавский