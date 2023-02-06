Бухгалтер детдома в Канске переводила себе на счет зарплаты коллег

В Канске экс-бухгалтер детского дома стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По данным полиции, в 2015 году женщина вместе с официально начисленной себе зарплатой также переводила на свой счет выплаты, предназначенные персоналу учреждения. Всего в течение года она похитила около 500 тыс. руб. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

В тоже время, как уточнили в ГУ МВД по Красноярскому краю, в 2022 году экс-бухгалтер уже была осуждена условно за аналогичное преступление – она похитила путем обмана около 630 тыс. руб. В счет погашения ущерба ее имущество на 110 тыс. руб. было арестовано.

В декабре в Красноярске уголовное дело было возбуждено в отношении главного бухгалтера частного детского дома имени Хазрета Совмена. Она подозревается в хищении у учреждения 34 млн руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова