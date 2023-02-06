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Коммерсантъ FM
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Зеленский сообщил о подготовке решения для передачи Украине большего числа оружия

Украина готовится к переговорам для получения еще большей поддержки и для передачи Киеву большего количества оружия, сообщил президент Владимир Зеленский в обращении, которое опубликовано на его сайте. Детали инициативы не приводятся.

«Готовим решения, переговоры, которые должны усилить наших воинов, дать Украине больше международной поддержки, больше оружия. Запланированы как публичные, так и непубличные форматы работ»,— сказал господин Зеленский.

В Киеве ранее в феврале состоялся 24-й саммит ЕС—Украина. Брюссель на встрече заявил об усилении военной поддержки Киева и анонсировал принятие десятого пакета санкций против РФ, который подразумевают ограничения на €10 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украина и ЕС разработали сигнальную систему».

Леонид Уварчев

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