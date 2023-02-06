МИД РФ: Ирак занимает взвешенную позицию по военной операции РФ на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Ирак 5–6 февраля обсудит наращивание партнерства, в том числе в топливно-энергетической сфере. Среди других тем — двустороннее сотрудничество в различных сферах, ситуация в Ираке, Сирии, в зоне Персидского залива. Российское министерство отметило, что Багдад в условиях давления занял взвешенную позицию по российской военной операции на Украине.

«В условиях беспрецедентного давления со стороны западных стран иракская сторона занимает взвешенную и сбалансированную позицию в отношении проводимой вооруженными силами РФ на Украине специальной военной операции»,— говорится в комментарии МИД РФ. Как считает ведомство, отказ Ирака присоединяться к антироссийским санкциям «подтверждает, что наши проверенные временем двусторонние связи не подвержены на фоне изменения геополитической обстановки конъюнктурным колебаниям».

В рамках поездки господина Лаврова в Ирак запланирована встреча министра с президентом Абдельлатифом Рашидом, премьером Мухаммедом Судани, председателем Совета представителей Мухаммедом Хальбуси и главой МИДа Фуадом Хусейном. Главными темами переговоров называется «поступательное развитие многоплановых российско-иракских связей, включая расширение политического диалога, активизацию торгово-экономического, военно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия». Отмечается, что по итогам 11 месяцев 2022 года товарооборот РФ и Ирака вырос на 47,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Господин Лавров поднимет вопрос наращивания делового сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Как обращает внимание российское министерство, в Ираке реализуются крупные проекты по линии ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Башнефти» и «Роснефти».

Также планируется обсуждение «перспективы развития обстановки в самом Ираке, прежде всего, в контексте формирования нового коалиционного правительства страны». Отмечается, что Москва выразит поддержку усилиям иракского правительства по обеспечению стабильности в стране.

Леонид Уварчев