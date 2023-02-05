В Солсбери продан дом, в котором отравили Сергея Скрипаля и его дочь

Власти британского графства Уилтшир продали местному жителю дом в Солсбери, который принадлежал экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и в котором он и его дочь подверглись отравлению нервно-паралитическим веществом А234 («Новичок»), сообщил газете The Mirror член совета графства Фил Алфорд.

Дом, в котором жил господин Скрипаль, находится по адресу 47 Christie Miller Road. По данным издания, в 2019 году, на следующий год после отравления, экс-полковник ГРУ продал дом совету графства Уилтшир за 260 тыс. фунтов стерлингов. В том же году бригада британских военных сняла окна и крышу дома, чтобы полностью его обеззаразить.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года, позднее оба пошли на поправку и были выписаны из больницы. Британские власти утверждают, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок» и что к происшедшему причастна разведка РФ. Москва все обвинения отрицает.

Эрдни Кагалтынов