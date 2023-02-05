В Петербурге закрыли полтора десятка уличных торговых точек

В результате рейда в центре Санкт-Петербурга закрыли полтора десятка уличных торговых точек. Чиновники проверили арку Главного штаба, Дворцовую площадь, набережную канала Грибоедова, Малую Конюшенную улицу, а также территорию у Казанского собора.

В результате рейда пресекли деятельность 14 незаконно работающих точек. Так, товар у одного из продавцов на Дворцовой площади изъяли, его самого доставили в полицию, рассказала глава администрации Центрального района Елена Федорова в своем Telegram-канале.

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