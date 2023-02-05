Группа добровольцев из Удмуртии отправилась в зону проведения спецоперации

В военном комиссариате Удмуртии прошла отправка группы добровольцев для прохождения службы в зоне спецоперации. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, мужчины прошли медицинскую комиссию и получили необходимую экипировку. Дополнительно военнослужащим выдали комплекты тактического снаряжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Заместитель председателя правительства Удмуртии Ильяс Ханнанов в обращении к добровольцам подчеркнул, что у каждой эпохи есть свои герои. «Теперь вы, герои нового времени, отправляетесь с оружием в руках защищать свою страну и людей, которые считают себя частью русского народа и его великой культуры. Знайте, что сотни тысяч жителей Удмуртии молятся за вас и желают победы. Верим в вас, гордимся вами, ждем всех дома!»,— сказал господин Ханнанов.