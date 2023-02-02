Проекты пяти детсадов на Кубани прошли госэкспертизу

В январе положительное заключение государственной экспертизы получили проекты пяти детских дошкольных учреждений, расположенные в крупных городах Кубани. Информация об этом размещена на сайте администрации региона.

В Краснодаре построят детсад на 250 мест в районе Западного обхода и на 225 мест по улице Новодонецкой, 50. В южной части Новороссийска появится садик на 240 мест. В Дагомысе (Сочи) построят детсад на 255 мест. В станице Новокорсунской по улице Красной, 33 возведут дошкольное учреждение на 160 мест. Последний детский сад построят по поручению главы региона. О проблеме отсутствия в станице детсада на прямой линии губернатору рассказала местная жительница.

Также получили положительные заключения два здания врача общей практики — в станицах Холмской и Приазовской, спорткомплекс в станице Ярославской и школа на 1550 мест в городе Краснодаре по улице Новороссийской.

Наталья Решетняк

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