Обращательный момент

Наибольший общественный резонанс в прошлом году, судя по обращениям граждан в Госдуму, вызвал закон о единой биометрической системе. Как следует из отчета, опубликованного аппаратом нижней палаты, этот вопрос волновал россиян даже больше, чем специальная военная операция (СВО) и частичная мобилизация. Механизм обращений в Думу сегодня сводится к оказанию депутатами помощи гражданам в решении их частных социальных проблем, а его влияние на законотворчество остается невысоким, полагает эксперт. В Госдуме, однако, считают, что «депутат может дать пенделя чиновникам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2022 году в Думу поступило 424,7 тыс. обращений, говорится в опубликованном на сайте нижней палаты отчете думского аппарата. Это на 14% меньше по сравнению с 2021 годом, когда немалая часть писем депутатам и думским чиновникам была связана с обсуждением резонансных законопроектов о QR-кодах. Свыше 90% прошлогодних обращений поступили через интернет-приемную, остальные были доставлены лично в приемную Думы и почтой.

Львиная доля обращений (свыше 100 тыс.) поступила в четвертом квартале 2022 года и касалась темы «преступлений против личности»: в первую очередь граждане выступали против принятия законопроекта о передаче уже собранных государственными и коммерческими структурами биометрических данных в единую государственную систему. Напомним, этот проект был внесен в октябре депутатом Антоном Горелкиным («Единая Россия») и принят под конец осенней сессии. Провести обсуждение поправок и учесть обеспокоенность граждан возможностью использования биометрических данных без их ведома просили глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ко второму чтению документ был доработан. Как успокаивали думские единороссы, речь в принятом законе идет не о принудительном сборе биометрических данных, а о запрете их бесконтрольного оборота в стране.

Обращений по вопросам СВО было заметно меньше: максимальное их число (более 17,5 тыс.) поступило в первом квартале. А вот по теме частичной мобилизации в четвертом квартале в Думу пришло менее 1 тыс. писем. В частности, граждане жаловались на работу военкоматов и просили принять законопроекты об освобождении от мобилизации отдельных категорий россиян — отцов троих детей, граждан, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, единственных сыновей одиноких родителей.

26,7 тыс. обращений в последние три месяца 2022 года, согласно отдельному отчету за четвертый квартал, содержали отклики на законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что принятие этих законов вызвано многочисленными пожеланиями граждан. При этом собеседники “Ъ” во фракциях рассказывали, что к ним приходили и обращения с просьбой не принимать эти законы, так как они позволяют признавать пропагандой произведения искусства.

Под конец года россияне также жаловались на Министерство просвещения (4,3 тыс. обращений) — в частности, в связи с переводом учеников на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), модернизацией школьных систем образования в регионах, внедрением цифровой образовательной среды. По вопросам семейного законодательства продолжали поступать письма с просьбами принять законопроект, направленный на ограничение перечня причин, по которым ребенок может быть изъят из семьи; закрепить верхний предел размера алиментов; внести изменения в Семейный кодекс, уравнивающие права отцов и матерей на воспитание детей в случае развода. Наконец, авторы почти 3 тыс. обращений в последнем квартале настаивали на принятии законопроекта о запрете на вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях и на отклонении законопроекта о распределении инвестиционных квот добычи водных биологических ресурсов.

Чаще всего в 2022 году избиратели обращались к депутатам «Единой России» (более 66% всех писем) и КПРФ (14%), реже всего — во фракцию ЛДПР (4,8%). Самыми популярными по числу полученных обращений стали комитеты по госстроительству и законодательству, по безопасности и противодействию коррупции, по экологии, по вопросам семьи и по обороне.

Как рассказал “Ъ” собеседник в комитете по безопасности, большинство обращений касаются работы правоохранительных органов, решений судов, работы коллекторов: например, люди не согласны с решениями судов или с отказами в возбуждении дела. Периодически приходят пачки писем с одинаковым текстом от разных лиц, из чего можно сделать вывод об организованной кампании, отметил источник. «При этом часто бывают необоснованные жалобы. Кроме того, депутаты не имеют права вмешиваться в деятельность органов дознания, следователей и судов, поэтому направляют их в конкретную инстанцию. Депутат может дать пенделя чиновнику»,— добавил собеседник.

Из депутатов больше всего писем пришло спикеру Володину, его заместителю Петру Толстому («Единая Россия»), Михаилу Делягину (замглавы комитета по экономической политике из «Справедливой России — За правду», СЗРП), коммунисту Анжелике Глазковой (член комитета по законодательству), единороссу Владимиру Бурматову (первый замглавы комитета по экологии), главам комитетов по информационной политике Александру Хинштейну («Единая Россия»), по вопросам семьи Нине Останиной (КПРФ), а также лидерам СРЗП, КПРФ и «Новых людей» Сергею Миронову, Геннадию Зюганову и Алексею Нечаеву.

Закон о биометрии вызвал массовую рассылку обращений со стороны религиозно убежденных граждан, это те же самоорганизованные традиционалисты, которые раньше выступали против законопроекта о QR-кодах, полагает член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Павел Склянчук. При этом, говорит он, некоторые депутаты специально пытаются организовать кампанию обращений граждан в адрес руководства Думы, рассчитывая тем самым повысить шансы на прохождение своих инициатив. По мнению эксперта, обращения в Госдуму рассматриваются сегодня гражданами как возможность привлечь депутата к решению частных социальных проблем, а влияние механизма обращений на законотворчество остается невысоким. Максимум избирателя поблагодарят за «активную гражданскую позицию» или дадут разъяснение о сути предлагаемых изменений, заключает господин Склянчук.

Мария Макутина