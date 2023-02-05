Зарубежные СМИ: Как в США сбили аэростат из Китая?

США сбили китайский аэростат у берегов Южной Каролины —американский истребитель уничтожил зонд с помощью ракеты. Несколько дней военные ждали, пока аппарат окажется над океаном. Аэростат, который Пентагон считает шпионским, пересек воздушное пространство США 28 января. За неделю он пролетел через всю территорию страны с северо-запада на юго-восток, в том числе над военными объектами. Пекин выразил Вашингтону протест из-за уничтожения своего аппарата и заявил, что оставляет за собой право отреагировать на произошедшее. Власти КНР отвергают обвинения в шпионаже. Иностранные СМИ обсуждают детали операции и ее политические последствия. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Randall Hill, Reuters Фото: Randall Hill, Reuters

Когда президент США Джо Байден впервые узнал о полете китайского аэростата над Монтаной, его первым желанием было сбить шар. Но военные настояли, что это опасно. Как пишет CNN, подвеска под аэростатом достигала 27 м в длину, и в случае падения с 18-километровой высоты от обломков могли пострадать люди, жилые дома, наземные системы управления и разведки. Решили ждать, пока он не окажется над водой.

В итоге с момента, когда шар впервые пересек воздушное пространство США, он успел продрейфовать в воздухе семь дней. За его движением следили в прямом эфире. Одновременно на сервисе отслеживания полетов Flightradar24 более 4 тыс. пользователей по ошибке наблюдали маршрут другого аэростата. Как сообщает агентство Bloomberg, руководству портала пришлось пояснить, что это не китайский зонд, а «стандартный американский».

Военные за это время, рассказывает The Associated Press, успели изучить, какую информацию мог собрать зонд. И выяснили, что технология не давала Китаю разведданных, которые уже не предоставлял спутник.

Готовясь к операции, Федеральное авиационное управление временно закрыло воздушное пространство над побережьем Северной и Южной Каролины, включая аэропорты в трех городах. Береговая охрана, в свою очередь, расчищала водное пространство. В середине дня 5 февраля в 11 км от побережья истребитель F-22 выпустил ракету по воздушному шару и пробил его. Аэростат «сдулся» почти мгновенно. Телеканалы показали небольшой взрыв, после чего зонд опустился на воду. Джо Байден назвал миссию успешной. Обломки разнесло в море на 11 км, к их извлечению привлекли несколько кораблей. Военные рассчитывают, что смогут лучше изучить конструкцию и технологию аэростата.

Чиновники Белого дома охарактеризовали операцию как «ответственный шаг со стороны главнокомандующего». Республиканцы между тем упрекают его в медлительности: «Теперь, когда этот неловкий эпизод закончился, нам нужны ответы от администрации Байдена о процессе принятия решений»,— заявил сенатор Том Тиллис.

Вместе с тем по информации Bloomberg, Вашингтон не предупредил Китай о своих планах сбить зонд. «Это подчеркнуло новую глубину недоверия между странами»,— отмечает агентство. Пекин настаивает, что аэростат был метеорологическим и осудил его уничтожение. Официальные лица считают, что отношения стран и дальше будут напряженными, но инцидент может остаться в прошлом.

Джо Байден получил новые дипломатические рычаги, в частности, сможет укрепить разведывательные контакты с союзниками. Так, Пентагон уже поблагодарил Канаду за помощь в операции. В то же время Белый дом настроен сохранять открытые каналы связи с Китаем. Bloomberg подчеркивает: Энтони Блинкен на фоне скандала только отложил, а не отменил визит в КНР.

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