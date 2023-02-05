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обновлено 15:48

Дом, гараж и баня загорелись на улице Минская в Ижевске

Сегодня, 5 февраля, около 11:00 в столице Удмуртии на улице Минская загорелся жилой и дворовые постройки. В частности, к приезду пожарных открытым пламенем горели баня, дом и гараж, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Пожарные смогли оперативно вскрыть гараж и спасти автомобиль Mitsubishi. Кроме того, удалось не допустить распространения огня на стоящие рядом строения.


Общая площадь пожара, ликвидированного в 11:28, составила больше 100 кв. м. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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