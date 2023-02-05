Строительство казачьего кадетского корпуса в станице Динской завершат в 2024 году

Строительство казачьего кадетского корпуса в станице Динской Краснодарского края завершат в декабре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Объект появится на пересечении улиц Красной и Крайней. Здесь уже установили ограждение и построили временные дороги. Сейчас рабочие готовят основания под фундаментные плиты зданий.

На участке построят учебно-административный корпус, столовую, медицинский блок, спортивный и спальный корпуса, а также учебные мастерские. Все здания будут соединены переходной галереей. Кроме того, на территории построят спортплощадки, зону отдыха и учебно-опытную зону.

Тат Гаспарян

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