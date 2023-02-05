Девять звезд одного года

Завершившийся во Флориде Звездный уикенд НХЛ подчеркнул огромный «удельный вес» в лиге российских хоккеистов. В All-Star Game — мероприятии, которое из-за нынешнего его формата корректнее переводить не как «Матч», а как «Матчи всех звезд», приняло участие рекордное количество россиян — девять. Двое из них — Никита Кучеров и Андрей Василевский — стали победителями мини-турнира сборных дивизионов, а Александр Овечкин снова оказался в центре внимания благодаря участию в конкурсе буллитов маленького сына легенды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент Матча звезд НХЛ: голкипер Игорь Шестеркин парирует бросок Брейди Ткачука (№7)

Фото: Marta Lavandier / AP Момент Матча звезд НХЛ: голкипер Игорь Шестеркин парирует бросок Брейди Ткачука (№7)

Фото: Marta Lavandier / AP

Звездный уикенд — это прежде всего «развлекуха» посреди сезона, шанс перезагрузиться и подзарядиться уставшим от напряженной рутины регулярного чемпионата игрокам и болельщикам. Но уикенд нынешний, проходивший на площадке клуба «Флорида Пантерс», мог навести и на кое-какие серьезные мысли. Ну, например, на мысль о важности для НХЛ ее «российской составляющей».

Матчи всех звезд, которые собирают ярчайших, самых любимых хоккеистов,— это ведь неплохая возможность ее оценить. Минимальным, символическим российское присутствие в этих встречах бывало редко, но рекорд держался очень-очень долго.

В 1998 году в Матче всех звезд, в котором тогда встретились сборные Северной Америки и Европы, сыграли восемь россиян. С тех пор побить рекорд не удавалось, пока не наступил год 2023-й.

Во Флориде на лед вышли сразу девять российских игроков — вратари Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и Андрей Василевский («Тампа-Бей Лайтнинг»), форварды Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Андрей Свечников («Каролина Харрикейнс»).

Существенный нюанс: на Матчи всех звезд не всегда приезжают именно лучшие из лучших. Задача НХЛ заключается в том, чтобы обеспечить на них — ради зрительского интереса — максимальный клубный охват, может быть, иногда жертвуя некоторыми знаменитостями, если в заявку уже попал какой-то ее партнер. На сей раз цель была достигнута следующим образом. All-Star Game в действительности являлась мини-турниром сборных четырех дивизионов лиги из трех матчей — двух полуфинальных и финального. Хоккей не классический, а тот, который в регулярном чемпионате используют в овертаймах — «три на три». При этом большая часть участников — 32 — определялась самой НХЛ, которая отобрала по игроку из каждой команды лиги. Еще дюжину добавило зрительское голосование.

Так вот, среди девяти спортсменов из России (а это, между прочим, пятая часть состава турнира) не оказалось никого, про кого можно было бы сказать, что свой статус он заслужил лишь благодаря или регламенту, или, допустим, исключительно прежним, а не актуальным заслугам, былому флеру.

Шестеркин и Василевский — фронтмены вратарского цеха НХЛ минувшего пятилетия, Сорокин выглядит реальным претендентом на звание сильнейшего голкипера в текущем первенстве. Кучеров, Панарин и Капризов — лидеры своих клубов с восхитительной статистикой, Свечников и Тарасенко — в числе лидеров. С Овечкиным все совсем просто: легенда, играющая в 37 так, как и в 27. Именно о нем писали и говорили во время уикенда больше, чем об остальных.

Александру Овечкину в финале турнира сыграть не довелось: команда его дивизиона Метрополитен до него не добралась. В решающем матче сборная Атлантического дивизиона обыграла сборную Центрального дивизиона — 7:5. А это значит, что победителями довелось стать Никите Кучерову и Андрею Василевскому (приз MVP, наиболее ценному игроку, достался их партнеру Мэттью Ткачуку из «Флориды»). Зато Овечкин блеснул до финала.

Организаторам All-Star Game пришла в голову шикарная мысль объединить в этом шоу российского хоккейного исполина с исполином канадским — Сидни Кросби из «Питсбурга». Оба дебютировали в НХЛ одновременно, в 2005 году, оба все время соперничали друг с другом за право считаться крутейшим среди крутых. Во Флориде Овечкин и Кросби превратились в партнеров, конструирующих на льду изысканные комбинации, а в шоу, которое предшествовало турниру, придумавших совсем уж неординарный трюк.

В списке «разогревочных» конкурсов фигурировал и традиционный конкурс буллитов. Александр Овечкин и Сидни Кросби, два хоккейных идола, свой решили исполнить вдвоем. Вернее, все сначала думали, что вдвоем. Но тут на площадке возник третий игрок, совсем маленький. Им оказался четырехлетний сын Овечкина Сергей, который и отправил шайбу в сетку. Трюк был беспроигрышным: все судьи поставили высшие оценки.

Алексей Доспехов