«Арсеналу» подоспела помощь от неприятеля

Мяч, забитый Гарри Кейном (в белой форме) в ворота «Манчестер Сити», позволил форварду «Тоттенхема» установить новый клубный рекорд результативности — 267 голов в официальных матчах

