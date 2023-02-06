«Арсеналу» подоспела помощь от неприятеля

В заключительном матче 22-го тура чемпионата Англии «Тоттенхем» благодаря голу Гарри Кейна, ставшего лучшим бомбардиром этой команды за всю историю, на своем поле обыграл «Манчестер Сити» — 1:0. Таким образом, лидер турнира «Арсенал» — еще один клуб из Северного Лондона, считающийся самым принципиальным соперником «Тоттенхема», несмотря на поражение от «Эвертона», сохранил пятиочковый отрыв от «Манчестер Сити».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мяч, забитый Гарри Кейном (в белой форме) в ворота «Манчестер Сити», позволил форварду «Тоттенхема» установить новый клубный рекорд результативности — 267 голов в официальных матчах Фото: Reuters / David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, Фото: Reuters / David Klein Фото: Reuters / Paul Childs Фото: Reuters / David Klein Фото: Reuters / Paul Childs Фото: Reuters / Paul Childs Фото: Reuters / David Klein Следующая фотография 1 / 7 Мяч, забитый Гарри Кейном (в белой форме) в ворота «Манчестер Сити», позволил форварду «Тоттенхема» установить новый клубный рекорд результативности — 267 голов в официальных матчах Фото: Reuters / David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, Фото: Reuters / David Klein Фото: Reuters / Paul Childs Фото: Reuters / David Klein Фото: Reuters / Paul Childs Фото: Reuters / Paul Childs Фото: Reuters / David Klein

Матч «Тоттенхем»—«Манчестер Сити» был бы в любом случае интересен сам по себе. Все-таки в нем встречались команды, входящие в пятерку сильнейших в чемпионате Англии. Добавляла интриги этой встрече и субботняя неудача «Арсенала», занимающего первое место в турнирной таблице. После того как лондонцы на выезде с минимальным счетом уступили «Эвертону», клуб из Манчестера получил шанс сократить отставание от лидера до двух очков.

Фиаско «Арсенала», конечно, стало сюрпризом, ведь его соперник — клуб, имеющий в своем составе несколько известных футболистов, в том числе основного вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда, проводит крайне неудачный для себя сезон и на данный момент стоит в зоне вылета. Неудивительно, что в конце января был уволен главный тренер второй по известности ливерпульской команды — Фрэнк Лэмпард, которого заменил Шон Дайч, проработавший перед этим более десяти лет в «Бернли». И первый же матч под его руководством стал для «Эвертона» очень удачным. После того как гости не реализовали несколько неплохих моментов, единственный гол в первой половине второго тайма после розыгрыша углового забил защитник Джеймс Тарковски, переигравший соперников в атлетичной борьбе на втором этаже. Степень сенсационности такого исхода подчеркивает тот факт, что до этого «Арсенал» в нынешнем чемпионате обыгрывал лишь «Манчестер Юнайтед», и было это очень давно — в начале сентября.

«Тоттенхем» на игру с «Манчестер Сити» выводил не главный тренер Антонио Конте, которому на днях в Италии была сделана операция по удалению желчного пузыря, а его первый помощник Кристиан Стеллини. Тем временем главной неожиданностью в составе гостей стало отсутствие одного из его лидеров — оставшегося в запасе Кевина де Брёйне. Поначалу, правда, создалось впечатление, что главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола принял верное решение. Завладев инициативой, его подопечные вынудили «Тоттенхем» избрать сугубо оборонительную тактику, основанную на контратаках. Однако постепенно игра выровнялась, а на 15-й минуте хозяева открыли счет. Голу предшествовала ошибка Родриго Эрнандеса, попавшего под прессинг «Тоттенхема» рядом со своей штрафной. А дальше события развивались очень быстро: Пьер-Эмиль Хёйбьерг вовремя протолкнул мяч на своего капитана Гарри Кейна, и тот всего лишь вторым касанием в матче поразил ворота Эдерсона.

Для «Тоттенхема» этот момент стал историческим. Дело в том, что Кейн, забив свой 267-й гол в официальных матчах за эту команду, стал ее лучшим бомбардиром за всю историю, опередив Джимми Гривса — чемпиона мира 1966 года, выступавшего за лондонцев в течение девяти лет подряд. Кроме того, этот гол стал для Кейна юбилейным — 200-м — в Английской премьер-лиге. По этому показателю он уступает только Алану Ширеру (260 голов) и Уэйну Руни (208).

Пропустив, «Манчестер Сити» налаживал атакующие действия с большим трудом, но в самом конце первого тайма, уже в компенсированное время, едва не сравнял счет. Реальнейший шанс отличиться имел Рияд Махрез, которого защитники «Тоттенхема» оставили в штрафной в гордом одиночестве, однако мяч после удара алжирца с левой ноги угодил в перекладину. После перерыва Кевин де Брёйне вышел на поле и обострил игру, но хозяева держались. Более того, еще дважды мог отличиться Кейн, которому всячески пытались помогать партнеры.

За три минуты до конца основного времени матча вторую желтую карточку получил защитник «Тоттенхема», новоиспеченный чемпион мира Кристиан Ромеро. Однако «Манчестер Сити» это не помогло: хозяева, оставшись вдесятером, выстояли.

Таким образом, «Арсенал», считающийся самым принципиальным соперником «Тоттенхема», по-прежнему опережает на пять очков «Манчестер Сити», имея матч в запасе. Через один тур, 15 февраля, им предстоит встретиться друг с другом в Лондоне.

Евгений Федяков