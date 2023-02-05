Три района Смоленска остались без отопления и горячей воды из-за аварии

В трех районах Смоленска произошло аварийное отключение отопления и горячей воды. Отключения ввели из-за аварии на сетях теплоснабжения. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Смоленской области.

В ведомстве сообщили, что в зоне отключения находятся 293 жилых дома, в которых проживает 31 тыс. человек. Также в зоне отключения оказались 48 социально значимых объектов.

На улице Соболева произошла утечка сетевой воды. На поврежденных объектах проводят аварийно-восстановительные работы. Специалисты демонтируют поврежденный участок трубы и откачивают воду в тепловых камерах.

Прокуратура Смоленской области организовала проверку по факту коммунальной аварии. В ходе проверки также планируется перерасчет платы за коммунальные услуги, сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Лусине Баласян