На колесе обозрения в Краснодаре запустили световую анимацию

В парке «Городской сад» в Краснодаре запустили патриотическую тематическую анимацию, посвященную 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Анимация на колесе обозрения (ул. Постовая, 34) будет работать до конца февраля. Световая анимация сопровождается произведением Сергея Рахманинова — Второй концерт для фортепиано с оркестром. Во время дождей «световое шоу» временно приостановят.

С афишей основных мероприятий и акций, приуроченных к 80-летию освобождения кубанской столицы от немецко-фашистских захватчиков, можно ознакомиться на сайте администрации и гордумы.

Тат Гаспарян

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