В Челябинске прошел согласованный пикет против запрета абортов

Сегодня в сквере имени Колющенко в Челябинске состоялся согласованный пикет в защиту репродуктивных прав женщин. В ходе мероприятия обошлось без задержаний и провокаций, сообщает корреспондент «Ъ-Южный Урал» с места событий.

Пикет начался в 10:30. Четверо его участников держали в руках плакаты с лозунгами против запрета абортов, еще один стоял с флагом. В середине мероприятия к присутствующим присоединились представители партии «Яблоко» с председателем регионального отделения Ярославом Щербаковым. Всего на пикете было около 10 активных участников, рядом с ними стояли около 15 человек. Во время проведения акции в сквере дежурили полицейские и члены «Казачьего патруля».

Как рассказала организатор мероприятия Галина Пасечникова, целью пикета является привлечение внимания общественности к рискам возможного запрета абортов.

«Проведение пикета — это инициатива отдельных лиц с активной гражданской позицией как ответ на множество инициатив различных политических деятелей и организаций о запрете любых абортов в нашей стране. Большое количество людей считают запрет абортов абсурдом и отходом нашего общества в прошлое», — отметила Галина Пасечникова.

Ранее с уведомлением о намерении провести пикет к администрации города обратилась Челябинская феминистская организация. Инициаторы хотели провести мероприятие у памятника Ленину на Алом поле, однако мэрия разрешила активистам собраться только в сквере имени Колющенко.