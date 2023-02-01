Мэрия Челябинска согласовала проведение пикета против запрета абортов

Администрация Челябинска согласовала проведение пикета в защиту репродуктивных прав женщин в сквере возле дворца культуры имени Колющенко. Об этом в «ВКонтакте» сообщает инициатор мероприятия — Челябинская феминистская организация.

Пикет запланирован на 5 февраля. Изначально активистки планировали провести его у памятника Ленину на Алом поле. Однако администрация города указала, что эту площадку, как и три других, в этот день задействуют под другие мероприятия. На пикете организаторы намерены собрать 50 человек.