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Мэрия Челябинска согласовала проведение пикета против запрета абортов

Администрация Челябинска согласовала проведение пикета в защиту репродуктивных прав женщин в сквере возле дворца культуры имени Колющенко. Об этом в «ВКонтакте» сообщает инициатор мероприятия — Челябинская феминистская организация.

Пикет запланирован на 5 февраля. Изначально активистки планировали провести его у памятника Ленину на Алом поле. Однако администрация города указала, что эту площадку, как и три других, в этот день задействуют под другие мероприятия. На пикете организаторы намерены собрать 50 человек.

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