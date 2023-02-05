Игорь Гришин покинул пост главного тренера «Спартака» после четвертого подряд поражения в КХЛ

Главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Игорь Гришин подал в отставку. После поражения от «Нефтехимика» 3 февраля (2:3), которое стало для «Спартака» четвертым кряду в КХЛ, господин Гришин говорил, что, «возможно, надо принять какое-то решение». Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Алексей Заварухин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Гришин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игорь Гришин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Игорь Гришин покидает пост главного тренера ХК ''Спартак'' по собственному желанию. Руководство клуба приняло отставку Гришина и поблагодарило специалиста за работу с основной командой»,— сообщается в пресс-релизе хоккейного клуба. Отмечается, что Игорь Гришин продолжит работать в системе «Спартака».

После поражения «Нефтехимику» в феврале Игорь Гришин сказал: «когда у команды не получается играть, всякие мысли закрадываются». Тогда он предположил, что придется принять какое-то решение — «либо свое, либо руководства».

Игорь Гришин занимал пост главного тренера «Спартака» с 12 ноября 2022 года. Клуб занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На его счету 58 очков. Для выхода в плей-офф клубу не хватает трех очков.

Новость дополняется.