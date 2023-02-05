Жители Сочи попросили вместо библиотеки построить сквер

На встрече с мэром Сочи жители микрорайона Благодать попросили в части работы с генпланом на участке вместо строительства библиотеки оборудовать сквер. Об этом в Telegram сообщил глава города Алексей Копайгородский.

По заявлению мэра Сочи, территория дома 1/7 по улице Есауленко Хостинского района отнесена к парковой зоне.

«Это пример конструктивного взаимодействия. В генплане на сегодня — только предложения, которые можно корректировать в зависимости от пожеланий наших жителей», — написал глава города.

Новый генплан Сочи планируют утвердить осенью 2023 года. До этого в городе действовал принятый в 2009 году документ. За эти годы население курорта увеличилось более чем на 100 тыс., была создана федеральная территория Сириус, уточнены границы национального парка, установлены зоны затопления и подтопления территории.

Ранее стало известно, что в новый генплан Сочи заложат реконструкцию порта и семи морских терминалов.

Тат Гаспарян

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