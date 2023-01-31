Реконструкцию порта и семи морских терминалов заложат в новый генплан Сочи

В новый генеральный план Сочи заложат реконструкцию морского торгового порта и семи терминалов, расположенных в разных частях курорта. Об этом рассказала РИА Новости главный специалист НИИ перспективного градостроительства по транспортному планированию в проекте генерального плана Сочи Елена Павленко.

По ее словам, Сочинский морской торговый порт располагает некоторой инфраструктурой, в том числе созданной в период подготовки к зимним Олимпийским играм-2014. Под реконструкцию, в частности, попадают устаревшие пассажирские причалы в Адлере, Хосте, Дагомысе, Лоо, Мацесте, Кургородке и Лазаревском.

«Согласно проекту генплана, также рекомендуется внесение в документы территориально-транспортного планирования мероприятий по развитию каботажного пассажирского сообщения вдоль Азово-Черноморского побережья, включая Сочи, как регулярного, так и круизного»,— отмечает госпожа Павленко.

Новый генплан Сочи планируют утвердить осенью 2023 года. До этого в городе действовал принятый в 2009 году документ. За эти годы население курорта увеличилось более чем на 100 тыс., была создана федеральная территория Сириус, уточнены границы национального парка, установлены зоны затопления и подтопления территории.

Ранее стало известно, что группа компаний «Альянс Марин Групп» намерена реализовать в Сочи проект туристического кластера, который разместится на насыпном полуострове площадью 100 га.

Подробнее — в материале «Сочи предлагают обзавестись полуостровом».

Наталья Решетняк

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