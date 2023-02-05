«Сейчас полки аптек забиты разными “флакончиками с витаминками”»

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не забывать принимать витамин D зимой, когда наблюдается дефицит солнечных лучей. Главное – соблюдать дозировку, рекомендованную специалистом. Врач-эндокринолог краснодарской клиники семейного здоровья «Сити-Клиник» Марина Рапацкая рассказала, как правильно принимать «солнечный» витамин жителям южного региона, чтобы не навредить организму.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Рапацкая

Фото: предоставлено автором Марина Рапацкая

Фото: предоставлено автором

«Действительно, многие сейчас испытывают недостаток витамина D, но нельзя говорить о тотальном дефиците. Нормальные показатели витамина D должны быть в пределах от 30 до 100 нг/мл, целевыми считаются от 30 до 60 нг/мл. Показатели ниже 30 нг/мл считаются недостатком витамина D, а ниже 20 нг/мл — дефицитом.

Витамин D естественным образом присутствует лишь в очень ограниченном количестве продуктов питания, а всасывание его минимально. Синтез витамина в организме происходит, когда УФ-лучи попадают на незащищенную кожу (без одежды и кремов) на протяжении длительного времени. Но человеку не рекомендуется находиться так долго на солнце, это опасно, могут возникнуть кожные заболевания. Кроме того, многие сопутствующие заболевания приводят к снижению уровня витамина D в крови, например: ожирение и избыточная масса тела, патология ЖКТ, почек. Беременные и кормящие женщины тоже относятся к группе риска.

Дефицит витамина D приводит к нарушению обмена кальция и, как следствие, снижению минеральной плотности кости, итогом которого будет остеопения или остеопороз.

Помимо этого, при снижении уровня витамина D наблюдается снижение иммунитета, ухудшение настроения, появление мышечных болей и общей слабости, выпадение волос (так как он влияет на восстановление волосяных фолликулов). Научно доказано, что низкие уровни витамина D у человека связаны с неблагоприятными факторами риска развития сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета, дислипидемии, а также являются предикторами сердечно-сосудистых катастроф, в том числе инсультов.

Однако и передозировка этого витамина тоже опасна.

Сейчас полки аптек забиты разными “флакончиками с витаминками”. Это пищевые добавки, которые не проверялись на качество и эффективность. Многие принимают по 5-6 разных видов БАДов и больше. И бесконтрольный прием таких добавок может привести к проблемам со здоровьем, а не решать их. БАД не является средством лечения никаких заболеваний, в том числе, коррекции уровня витамина D. Для этого существуют качественные лекарственные препараты, прошедшие клинические испытания и доказавшие свою эффективность. Если у вас есть заболевание, а снижение уровня витамина D является заболеванием, его нужно лечить при помощи доказательной медицины, эффективными лекарственными средствами. А использование пищевых добавок возможно только для профилактики».

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