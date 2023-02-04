WSJ: США хотят ввести санкции против китайских производителей камер видеонаблюдения из-за поставок Ирану

США рассматривают возможность введения новых санкций против китайских компаний, производящих камеры видеонаблюдения, из-за возросших поставок иранским службам безопасности, которые используют их для подавления протестов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

Газета сообщает, что китайские IP-камеры видеонаблюдения Иран использовал при подавлении протестов, вспыхнувших после смерти девушки, задержанной полицией нравов из-за непокрытой головы. Ранее издание уже писало, что камеры помогают правоохранительным органам быстро идентифицировать протестующего, выследить и задержать. Иранский чиновник и советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщил газете, что власти страны планируют использовать китайские технологии не только для подавления протестов, но и для наказания женщин, которые не носят чадру.

По данным источников, власти США, в частности, сосредоточили свое внимание на компании Tiandy Technologies Co., которая расположена в китайском городе Тяньцзинь. Она, по мнению Вашингтона, продает оборудование для видеонаблюдения иранской государственной военизированной группировке КСИР. Возможность ввести санкции против Tiandy рассматривают Госдепартамент и Минфин США, сообщили изданию американские чиновники.

В сентябре 2022 года 22-летняя Махса Амини погибла после задержания полицией нравов за якобы неправильно надетый хиджаб. Очевидцы, в том числе и женщины, которые были задержаны вместе с госпожой Амини, заявляют, что перед смертью она была жестоко избита и получила тяжелые травмы головы. Иранские силы безопасности утверждают, что девушка потеряла сознание от сердечного приступа. Страну охватили массовые протесты. В результате тысячи человек были задержаны, часть из них была приговорена к смертной казни. 8 декабря, по решению иранских властей, был казнен первый участник массовых митингов. 12 декабря в Иране казнили еще одного человека. 7 января еще двое были повешены.

Эрдни Кагалтынов