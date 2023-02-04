Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WSJ: США хотят ввести санкции против китайских производителей камер видеонаблюдения из-за поставок Ирану

США рассматривают возможность введения новых санкций против китайских компаний, производящих камеры видеонаблюдения, из-за возросших поставок иранским службам безопасности, которые используют их для подавления протестов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений.

Газета сообщает, что китайские IP-камеры видеонаблюдения Иран использовал при подавлении протестов, вспыхнувших после смерти девушки, задержанной полицией нравов из-за непокрытой головы. Ранее издание уже писало, что камеры помогают правоохранительным органам быстро идентифицировать протестующего, выследить и задержать. Иранский чиновник и советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщил газете, что власти страны планируют использовать китайские технологии не только для подавления протестов, но и для наказания женщин, которые не носят чадру.

По данным источников, власти США, в частности, сосредоточили свое внимание на компании Tiandy Technologies Co., которая расположена в китайском городе Тяньцзинь. Она, по мнению Вашингтона, продает оборудование для видеонаблюдения иранской государственной военизированной группировке КСИР. Возможность ввести санкции против Tiandy рассматривают Госдепартамент и Минфин США, сообщили изданию американские чиновники.

В сентябре 2022 года 22-летняя Махса Амини погибла после задержания полицией нравов за якобы неправильно надетый хиджаб. Очевидцы, в том числе и женщины, которые были задержаны вместе с госпожой Амини, заявляют, что перед смертью она была жестоко избита и получила тяжелые травмы головы. Иранские силы безопасности утверждают, что девушка потеряла сознание от сердечного приступа. Страну охватили массовые протесты. В результате тысячи человек были задержаны, часть из них была приговорена к смертной казни. 8 декабря, по решению иранских властей, был казнен первый участник массовых митингов. 12 декабря в Иране казнили еще одного человека. 7 января еще двое были повешены.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...