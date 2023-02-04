Премьер Великобритании Сунак пообещал Зеленскому как можно скорее отправить военную технику на линию фронта

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о сосредоточенности на том, чтобы поставляемая Лондоном военная техника как можно скорее достигла линии фронта. Он добавил, что солдаты ВСУ на этой неделе уже начали тренироваться в управлении британским танком Challenger 2, передает пресс-служба господина Сунака.

Лидеры стран сошлись во мнении о том, что консолидированная поддержка союзников может помочь оттеснить российскую армию, а главным оружием Украины является международное единство в поддержке страны.

В середине января Великобритания пообещала отправить Киеву 14 танков Challenger 2. 3 февраля господин Сунак не исключил, что в будущем его страна может поставить Украине истребители. При этом он отметил, что истребители — это «невероятно сложное» оборудование. Ранее британский премьер уже говорил, что «непрактично» поставлять Украине истребители Typhoon и F-35 из-за сложностей в их управлении.

О реакции западных союзников на просьбы Украины поставить ей самолеты читайте в публикации «Ъ» «Эх, 16».

Эрдни Кагалтынов