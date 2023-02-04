СК выясняет обстоятельства гибели мужчины и сторожа при пожарах в Удмуртии

В Удмуртии проводятся доследственные проверки по фактам гибели двух мужчин при пожарах в Камбарском и Шарканском районах. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, в каждом из случаев погибшие мужчины злоупотребляли алкоголем.

Так, по данным проверки, первый пожар произошел 2 февраля около 2:00 в жилом доме по улице Свердлова в Камбарке. В огне погиб 40-летний владелец дома. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии.

Вторая трагедия также произошла 2 февраля. Около 7:00 в сторожке на пилораме у деревни Пислегово в Шарканском районе произошло возгорание, в результате которого скончался нетрезвый 36-летний сторож. Причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем при использовании печи.

В рамках проверок осмотрены места происшествия, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, а также опрашиваются очевидцы, соседи и родственники погибших. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.