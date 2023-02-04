Куйбышевский суд Петербурга отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве жены священника

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест свечника, обвиняемого в убийстве жены священника. Станислав Леденев будет находиться в СИЗО до 2 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Уголовное дело в отношении него возбуждено по статье об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Сторона следствия настояла на аресте, поскольку обвиняемый работает и живет в храме, настоятелем которого является муж убитой женщины. У Леденева были неприязненные не только с жертвой, но и сг священником.

Сам Станислав Леденев вину признал и против ареста не возражал. Жены и несовершеннолетних детей у него нет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что храмового свечника задержали в Петербурге после убийства жены священника.

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