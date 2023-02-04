Храмового свечника задержали в Петербурге после убийства жены священника

Тело женщины с пробитой ножом грудью нашли дом внутри парадной Центрального района Санкт-Петербурга. Она оказалась женой священника храма Святой Троицы «Кулич и Пасха», пишет «Фонтанка».

Подозреваемого в убийстве задержали менее чем за три часа. По предварительной информации, им оказался 27-летний свечник церковной лавки того же храма. По одной из версий, мужчина предполагал, что женщина может занять его место в храме и якобы решил ее убить под видом разбойного нападения.

Подозреваемый был задержан прямо в церкви. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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