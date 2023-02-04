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Жительницу Ижевска задержали за участие в организации канала незаконной миграции

В столице Удмуртии задержали местную жительницу, которую подозревают в причастности к организации канала незаконного пребывания в России иностранцев. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, женщина с использованием служебного положения фальсифицировала результаты сдачи экзаменов по знанию русского языка, истории и основам законодательства.

Фото: Антон Подгайко, Коммерсантъ

Фото: Антон Подгайко, Коммерсантъ

Таким образом иностранцы получали вид на жительство и работали в России. Это создавало условия для их незаконного пребывания в регионе.


В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Задержанной избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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