Кубань заняла четвертое место в РФ по продажам люксовых автомобилей с пробегом

Краснодарский край в 2022 году занял четвертое место по продажам люксовых автомобилей с пробегом, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Авторы исследования не называют абсолютных цифр, однако сообщают, что доля продаж в регионе составляет 5% от общероссийских.

Всего в России в минувшем году продали 1927 подержанных машин сегмента luxury. Это на 4% больше, чем годом ранее. Таким образом, на Кубани объем продаж можно оценить примерно в 96 автомобилей.

Наибольшая доля продаж люксовых машин с пробегом отмечена в Москве (54%), Подмосковье (11%) и Санкт-Петербурге (10%). Самыми популярными марками авто стали Bentley (866 шт.), Rolls-Royce (373 шт.) и Maserati (336 шт.).

Александр Орлов

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