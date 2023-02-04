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В ДТП в Варненском районе погиб один человек

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Варненском районе погиб один человек. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося, сообщают в управлении ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло сегодня в 14:05 на 97 км автодороги Черноречье – Чесма – Варна-Карталы – Бреды. При проезде нерегулируемого перекрёстка 57-летняя водитель Hyundai Getz не уступила дорогу автомобилю Kia Rio. В результате аварии пассажир Hyundai скончался на месте происшествия, водителя иномарки госпитализировали.

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