В ДТП в Варненском районе погиб один человек

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Варненском районе погиб один человек. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося, сообщают в управлении ГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло сегодня в 14:05 на 97 км автодороги Черноречье – Чесма – Варна-Карталы – Бреды. При проезде нерегулируемого перекрёстка 57-летняя водитель Hyundai Getz не уступила дорогу автомобилю Kia Rio. В результате аварии пассажир Hyundai скончался на месте происшествия, водителя иномарки госпитализировали.