По факту ДТП с рейсовым автобусом ярославский СК возбудил уголовное дело

Следственные органы СК РФ по Ярославской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) после ДТП с рейсовым автобусом в районе поселка Фоминское Тутаевского района. «Ъ-Ярославль» сообщал, что автобус съехал в кювет и упал на бок, внутри находились 18 человек. Пострадали три пассажира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

«Процессуальной проверкой установлено, что при оказании услуг по перевозке пассажиров допущены нарушения, которые создавали реальную угрозу для здоровья находившихся в автобусе граждан»,— говорится в сообщении СК.

Сейчас следователи допрашивают очевидцев и изымают документацию, необходимую для уголовного дела, уже назначили необходимые экспертизы.

Алла Чижова