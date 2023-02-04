Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

По факту ДТП с рейсовым автобусом ярославский СК возбудил уголовное дело

Следственные органы СК РФ по Ярославской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) после ДТП с рейсовым автобусом в районе поселка Фоминское Тутаевского района. «Ъ-Ярославль» сообщал, что автобус съехал в кювет и упал на бок, внутри находились 18 человек. Пострадали три пассажира.

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

«Процессуальной проверкой установлено, что при оказании услуг по перевозке пассажиров допущены нарушения, которые создавали реальную угрозу для здоровья находившихся в автобусе граждан»,— говорится в сообщении СК.

Сейчас следователи допрашивают очевидцев и изымают документацию, необходимую для уголовного дела, уже назначили необходимые экспертизы.

Алла Чижова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...