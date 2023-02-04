Бразилия затопила в Атлантике свой единственный авианосец, против этого выступали экологи

Военно-морские силы (ВМС) Бразилии затопили у побережья Атлантического океана списанный авианосец А12 «Сан-Паулу». Против этого выступали экологи и некоторые чиновники, опасавшиеся, что это приведет к загрязнению океана, сообщает The Washington Post (WP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авианосец А12 «Сан-Паулу»

Фото: Brazilian Navy, Reuters Авианосец А12 «Сан-Паулу»

Фото: Brazilian Navy, Reuters

Затопили авианосец вчера, 3 февраля. В ВМФ заверили, что процедура была проведена с соблюдением технических требований и мер безопасности, «чтобы избежать материально-технических, операционных, экологических и экономических потерь», цитирует WP заявление ведомства.

Затопленный авианосец был произведен в 1960 году для французских ВМС. Корабль участвовал в атмосферных ядерных испытаниях Франции в Тихом океане. В 2000 году Бразилия купила авианосец у Франции. В 2018 его вывели из эксплуатации.

В 2021 году корабль продали турецкой компании Sok Denizcilik за $1,9 млн, его планировали разобрать. Летом 2022 года он отправился в Турцию, однако местные власти отказались его принимать. Экологи тогда заявили, что на судне содержались токсичные материалы, включая асбест. Из-за этого правительство Турции аннулировало разрешение на ввоз корабля.

Авианосец после этого вернули к берегам Бразилии, хотя пришвартоваться ему не разрешали. ВМС страны недавно заявил: состояние корабля ухудшается и существует высокий риск того, что он сядет на мель или заблокирует водные пути. Поэтому флот решил затопить его сам.

Коалиция некоммерческих организаций Shipbreaking Platform считает, что это «приравнивается к спонсируемому государством экологическому преступлению». Природоохранное агентство Бразилии (Ibama) предупреждало, что загрязняющие вещества с авианосца могут препятствовать росту водных организмов, а удар корабля о дно океана может привести к гибели видов и деградации экосистем.