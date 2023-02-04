Генпрокурор Франк: у Германии пока нет доказательств причастности России к взрывам на «Северных потоках»

Генпрокурор ФРГ Петер Франк в интервью газете Welt am Sonntag рассказал о ходе расследования взрывов в районе «Северного потока», в результате которых 26 сентября 2022 года обе нитки газопровода и одна нитка «Северного потока-2» оказались сильно повреждены.

По словам господина Франка, у следователей пока нет доказательств причастности России к взрывам: «На данный момент это невозможно доказать, расследование продолжается». Он уточнил, что с помощью двух исследовательских судов были взяты пробы воды и почвы, а также остатки трубопроводов с участков взрывов, расположенных в экономических зонах Дании и Швеции. «Прокуратура подробно задокументировала место происшествия»,— добавил он.

«В настоящее время мы оцениваем все это с точки зрения криминалистики»,— объяснил генпрокурор ФРГ. Швеция и Дания проводят собственные расследования, но мы на связи».

26 сентября прошлого года на «Северных потоках» резко упало давление. Первой об аварии сообщила Дания. По оценке датских специалистов, мощность взрыва на каждом трубопроводе составила 500 кг тротилового эквивалента. Кроме Дании собственные расследования инициировали Норвегия и Германия.

1 ноября места взрывов газопроводов обследовал российский «Газпром». Президент России Владимир Путин назвал повреждения «Северных потоков» «актом международного терроризма».

Подробнее — в материале «Ъ FM» «"Газпром" добрался до "потоков"».