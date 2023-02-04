ЛДПР предложила уточнить норму о содержании в СИЗО после приговора

Фракция ЛДПР разработала законопроект, которым уточнят норму о зачете дня в СИЗО за полтора дня в колонии общего режима. Как пояснил один из авторов инициативы, депутат Иван Сухарев, бывают случаи, когда приговор уже вынесен, но перевод осужденного в колонию затягивается. По его словам, этот период не учитывается как день за полтора, потому что считается, что осужденный «уже как бы находится в колонии».

«Мы предлагаем засчитывать как день за полтора весь срок в СИЗО вне зависимости от того, на какой стадии расследования, суда или уже в качестве осужденного он отбывается»,— сообщил «РИА Новости» депутат. Изменения предлагается внести в ч. 2 ст. 60, а также в ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Когда проект закона внесут с Госдуму, господин Сухарев не уточнил.

В проекте уточняется, что время нахождения осужденного в СИЗО до направления его к месту отбывания наказания засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за: один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима, полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима, два дня отбывания наказания в колонии-поселении.