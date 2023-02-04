В горах Сочи за ночь выпало 40 мм снега

Дорожные службы Сочи всю ночь устраняли последствия сильных снегопадов, обрушившихся на курорт. Как сообщает пресс-служба администрации города, в Красной Поляне выпало 20 мм осадков, в горах выше 1500 метров – 40 мм.

Уборка снега в Сочи, 4 февраля 2023 года

Фото: Пресс-служба администрации Сочи

«Как и предупреждали синоптики, погода в Сочи испортилась. В прибрежной части - дождь и мокрый снег. В высокогорных населенных пунктах Адлерского района - сильный снег», – отмечают в мэрии.

На уборку снега в Сочи вывели 237 машин, 100 человек расчищали тротуары и проходы. За ночь дорожники израсходовали 1200 тонн противогололедных материалов.

В мэрии курорта отмечают, что общественный транспорт на курорте работает по расписанию, однако предупреждают, что снег продолжит идти. В связи с этим продолжается действие экстренного предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.

Александр Орлов

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