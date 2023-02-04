В Челябинской области число больных COVID-19 превысило 1 тыс. человек

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Челябинской области продолжает расти. Вчера зафиксировали 114 подтверждений (109 днем ранее), в том числе 13 — среди школьников. За прошедший день случаев летальных исходов от коронавируса не зарегистрировали, по выздоровлению выписали 68 южноуральцев.

Сегодня на лечении дома и в больницах остаются 1049 пациентов. С начала пандемии в Челябинской области провели 8,21 млн исследований на COVID-19. По их результатам выявили 398336 случаев заражения.