В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности. На территории региона до 9:00 5 февраля действует предупреждение о гололедице. Такой же уровень опасности объявлен по всей территории Центрального федерального округа.

Желтый уровень погодной опасности действует почти на всей территории западной России, за исключением нескольких регионов — Санкт-Петербурга, Карелии, Дагестана, Ленинградской, Оренбургской, Самарской, Пензенской областей и ряда других. В Краснодарском крае объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Гидрометцентр сообщает о лавиноопасной ситуации выше 1500 м, в регионе ожидаются туман, гололедно-изморозевые отложения и сильные осадки.

Леонид Уварчев