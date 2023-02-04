Обстрелян завод в Борисовском районе Белгородской области; пострадавших нет

Вооруженные силы Украины обстреляли гражданское промышленное предприятие в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние.

Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место»,— говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона.

Исходя из официальных сообщений властей, Борисовский район впервые с начала спецоперации попадает под огонь украинской артиллерии. Район граничит с Харьковской областью Украины, но длина границы в нем составляет лишь около 15 км.

Какие белгородские населенные пункты попадали под украинские обстрелы — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин