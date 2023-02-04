Захарова сравнила санкции Канады против артистов и журналистов с сожжением книг в Третьем рейхе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введенные Канадой санкции против МИА «Россия сегодня», медиахолдинга «Царьград», артистов и журналистов. По ее мнению, это можно сравнить с «акцией против негерманского духа» в Третьем рейхе, во время которой сжигались книги преследуемых авторов.

«Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего рейха уничтожить "негерманский дух" и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики»,— написала госпожа Захарова в Telegram. Официальный представитель российского дипломатического ведомства напомнила, что вице-премьер Канады Христя Фриланд является внучкой Михайло Хомяка — журналиста, который сотрудничал с нацистской газетой.

Страны Запада вводят санкции против российских СМИ и их сотрудников, обвиняя их в распространении дезинформации о событиях на Украине с февраля 2022 года. Канада накануне, 3 февраля, внесла в черный список нескольких медиаменеджеров, а также ряд артистов. В России с начала военной операции вводятся блокировки в отношении ресурсов и СМИ, которые, по версии властей, распространяют дезинформацию о событиях на Украине. Кроме того, Минюст РФ регулярно пополняет списки иноагентов журналистами и СМИ. Москва в качестве ответных мер также вводит ограничения против иностранных деятелей культуры. Так, в сентябре 2022 года под ограничения попали американские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.

Леонид Уварчев