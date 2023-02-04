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Трассы ждут траншей

Марат Хуснуллин пообещал Татарстану 224 млрд рублей на строительство новых дорог

В пятницу на заседании коллегии миндортранса Татарстана вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что «по объемам дорожного строительства Татарстан сегодня стоит на первом месте в России», если «не брать Москву». Он добавил, что показатель по приведению дорог «в нормативное состояние» регион выполнил еще два года назад. Чиновник пообещал, что в ближайшие пять лет республика получит на строительство дорог из федерального бюджета 224 млрд руб. Похвалы и обещания инвестиций последовали после того, как неделей ранее президент РФ Владимир Путин в беседе с Рустамом Миннихановым назвал дорожное строительство «одной из проблем» Татарстана.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Татарстан получит из федерального бюджета 224 млрд руб. на строительство более 520 км новых дорог. Об этом вчера на заседании коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин (в прошлом – министр строительства Татарстана). «Планы масштабны»,— сказал он и отметил, что такой объем финансирования предусматривает федеральный пятилетний план дорожной деятельности.

Пятилетний план дорожного строительства был утвержден президентом России Владимиром Путиным в прошлом году. Документ предполагает обновление более 100 тыс. км автодорог и строительство с нуля свыше 4 тыс. км трасс по всей РФ. Из федерального бюджета на это будет выделено более 5 трлн руб. С учетом вложений региональных бюджетов и Фонда национального благосостояния за пять лет финансирование превысит 13 трлн руб.

Как пояснил господин Хуснуллин, план нацелен на создание «опорной сети автомобильных дорог», состоящей из всех федеральных трасс и «ключевых дорог» в субъектах РФ. По словам вице-премьера РФ, в Татарстане в «опорную сеть» входят 2,63 тыс. км: «Это шесть федеральных и 46 региональных дорог». Чиновник добавил, что в ноябре 2022 года госкомпания «Автодор» и власти Татарстана подписали меморандум по развитию «опорной сети» в регионе.

Как выяснил «Ъ-Казань», в федеральный план в Татарстане в настоящее время включены четыре дороги регионального значения. В частности, речь идет о строительстве автодороги от улицы Несмелова до трассы М-7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе Казани. Оно обойдется федеральному бюджету в 461 млн руб. Также в документ включен участок дороги от улицы Техническая до Кировской дамбы в рамках развития Большого Казанского кольца, реконструкция улицы Меховщиков на участке от Магистральной до Девятаева. На это заложено 1,29 млрд руб. (в том числе из федерального бюджета — 1 млрд руб., остальное из региональной казны). Четвертым проектом является участок Вознесенского тракта в Казани за 2,5 млрд руб. (в том числе 2 млрд руб. из федерального бюджета).

Кроме того, федеральный план предусматривает строительство участка «Алексеевское — Альметьевск» стоимостью 32 млрд руб. (в том числе из федерального бюджета — 20,6 млрд руб.). Этот объект отметил Марат Хуснуллин в своем выступлении: участок платной дороги «Шали — Бавлы» от Алексеевского до Альметьевска строится путем государственно-частного партнерства (концессионером трассы является «СМП-Нефтегаз» Фоата Комарова, которое намерено вложить 23 млрд руб.). «Проекты с высоким процентом участия региональных и внебюджетных средств будут и дальше поддерживаться на федеральном уровне»,— пообещал вице-премьер. При этом он предложил рассмотреть «возможность продления этой дороги» до Бавлов за счет внебюджетных источников.

«Хочу сказать, что по объемам дорожного строительства Татарстан сегодня стоит на первом месте в России, я не беру Москву. Я вас поздравляю, коллеги»,— резюмировал Марат Хуснуллин.

Он поставил перед Татарстаном «следующую задачу — не потерять набранные темпы».

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин называл дорожное строительство «одной из проблем» Татарстана. На встрече в московском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов хотел «доложить коротко про дорожные работы». Однако господин Путин прервал его. «Одна из проблем республики, да?» — уточнил он. Господин Минниханов заверил главу государства, что «нет никаких проблем». «Нет? Я посмотрел на настроения людей»,— удивился Владимир Путин. «Люди правильно от нас ждут: если сделал, значит, не все еще сделано, надо еще лучше работать»,— попытался оправдаться глава Татарстана.

Марат Хуснуллин на заседании в Казани напомнил, что показатель, установленный указом президента РФ по приведению 55% региональных дорог в нормативное состояние, в стране достигнут на уровне 49,7%.

«А в Республике Татарстан этот показатель достигнут в прошлом году с опережением на два года»,— отметил вице-премьер РФ.

Он также выразил благодарность господину Минниханову, которого назвал «президентом Татарстана» (согласно изменениям конституции республики, это должность будет переименована в главу со следующей недели).

Кирилл Антонов

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