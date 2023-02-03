Замглавы МИД Украины Мельник: страна должна получить от Запада оснащение для военно-морского флота

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что страна должна получить от Запада вооружения для военно-морского флота. По его словам, это долгий процесс, однако его необходимо начинать уже сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Мельник

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Андрей Мельник

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

«На Украине должна быть создана не только авиация, но и военно-морской флот. У Германии есть очень много возможностей для оснащения украинского флота. Это займет месяцы, а может быть и годы, но мы должны начать»,— сказал Андрей Мельник в интервью немецкому телеканалу Welt. Фрагмент его выступления приводит «Страна.ua».

30 января Андрей Мельник написал в Twitter, что Германия производит подводные лодки HDW Class 212A — одни из лучших в мире. Их Берлин, по его мнению, мог бы передать Украине. По его словам, это позволит военно-морским силам ВСУ защитить украинские города с Черного моря от российских военных кораблей.

Как писал The Telegraph со ссылкой на источники 28 января, британская армия обеспокоена тем, что военно-воздушные силы и военно-морской флот не вносят существенный вклад в поддержку украинских военных. При этом ВМФ Великобритании обучает украинцев управлять двумя минными тральщиками класса Sandown.

Лусине Баласян