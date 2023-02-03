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Коммерсантъ FM
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СБУ подозревает в мошенничестве бывшего главу Херсонской области

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы Херсонской областной администрации, занимавшего эту должность с октября 2021 по июль 2022 года. Он подозревается в подделке документов и мошенничестве. Максимальный срок наказания по этой статье — 12 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Ведомство не называет имени чиновника. В этот период должность главы Херсонской области занимал Геннадий Лагута.

По версии СБУ, бывший чиновник незаконно завладел имуществом. В частности, речь идет об автомобиле, который ему предоставили в безвозмездное пользование после начала российской военной операции на Украине. Он якобы обратился за автомобилем к местной предпринимательнице для использования в служебных целях.

В июле 2022 года, сообщает СБУ, бывший глава региона приватизировал автомобиль через частного нотариуса. Позже он продал транспортное средство своему подчиненному, а тот «перепродал» его обратно начальнику на следующий день, считает следствие.

После начала расследования на автомобиль наложили арест. СБУ сообщила, что на нотариальной доверенности стоит поддельная подпись предпринимательницы, у которой чиновник одолжил автомобиль.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Владимира Лагуты 9 июля 2022 года. Как сообщал сам чиновник, он лично принял решение об увольнении, поскольку понял, что быть полезным людям можно не занимая «какую-то должность». При этом до подписания указа украинского президента господин Лагута отрицал информацию о его предстоящей отставке.

Лусине Баласян

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