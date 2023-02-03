Британский индекс FTSE 100 достиг рекордного уровня роста

Британский фондовый индекс FTSE 100 сегодня, 3 февраля, на закрытии торгов установился на отметке 7901,8 пункта. На торгах в течение дня он достигал показателя 7907,35 пункта. Это и абсолютный рекорд закрытия, и внутридневной максимум.

FTSE 100 — Financial Times Stock Exchange Index — это фондовый индекс, включающий наиболее ценные акции 100 компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже. Считается одним из самых авторитетных биржевых индикаторов Европы, рассчитывается с 1984 года.

Опрошенные The Guardian эксперты связывают рост индекса с рядом рыночных факторов. В их числе стремительное «открытие» Китая на фоне ослабления антиковидных ограничений, мягкие погодные условия в Европе, расцениваемые инвесторами как одна из гарантий стабильности на энергетическом рынке, и падение стоимости фунта.

«В индекс Лондонской фондовой биржи входит множество фирм, экспортирующих продукцию за границу. Таким образом, более слабый фунт помогает им, поскольку эти товары становятся дешевле для иностранных покупателей»,— считают аналитики BBC.

Предыдущий рекорд роста FTSE 100 фиксировался 22 мая 2018 года. Тогда индекс закрылся на отметке 7877,45 пункта.

Андрей Сапожников