Экологи сообщили о незаконной вырубке деревьев в воронежском лесопарке

Департамент природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области подтвердил факты незаконной вырубки деревьев на территории лесопарка Всероссийского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии в Центральном районе Воронежа. Лесопарк имеет статус памятника природы областного значения.

Как сообщили в департаменте, после проведенного «по обращениям граждан» обследования лесопарка выявлена вырубка 26 деревьев: дубов, кленов, груш и слив. Также «выявлен факт хищения информационного знака». Экологи направили информацию о произошедшем в правоохранительные органы.

«В настоящее время сотрудниками департамента производится расчет ущерба, причиненного памятнику природы»,— отметили в ведомстве.

Сергей Калашников

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