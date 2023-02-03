Зеленский пожаловался на отсутствие боевого духа у украинцев в тылу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что раньше «мотивация и дух украинского общества были крепче», а сейчас есть ощущение, что «некоторые украинские города на отдыхе». Так господин Зеленский прокомментировал ход боевых действий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС—Украина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Efrem Lukatsky / AP Владимир Зеленский

Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Наша устойчивость там также зависит от оружия и от мотивации»,— заявил президент Украины (цитата по Telegram-каналу издания «Страна.ua»). Он призвал напомнить тем, кто «отдыхает», что сейчас идут боевые действия. На конференции Владимир Зеленский также призвал Запад поставить оружие дальнего действия. «Наша задача — усилить нашу армию необходимым вооружением. Думаю, у нас есть все шансы»,— сказал господин Зеленский (цитата по CNN).

В ноябре 2022 года на Украине были продлены всеобщая мобилизация и военное положение — до 19 февраля 2023 года.

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Мария Федотова