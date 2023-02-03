Курс доллара. Прогноз на 6–10 февраля

Егор Жильников,

главный аналитик Правительство продолжит продавать иностранную валюту, чтобы сдержать рубль от заметных колебаний На минувшей неделе курс доллара преимущественно отыгрывал волатильность на рынке деривативов, проторговывая диапазон 70–71 руб. Отметим, что во второй половине недели объемы торгов на валютном рынке снизилась, что свойственно началу месяца из-за пониженной активности экспортеров. Полагаем, что на следующей неделе курс доллара попробует преодолеть отметку 71 руб. и закрепиться в диапазоне 71–73 руб. Ключевым драйвером ослабления национальной валюты выступит введение потолка цен на нефтепродукты из РФ 5 февраля. Также в центре внимания будет решение Минфина о продолжении функционирования модифицированного бюджетного правила. Полагаем, что правительство продолжит продавать иностранную валюту, чтобы сдержать рубль от заметных колебаний.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Курс продолжит плавно продвигаться к отметке 71 руб./$ До конца следующей недели мы ожидаем основные торги по паре рубль-доллар в диапазоне 70,0–72,0 руб./$. С точки зрения технического анализа курс в очередной раз протестировал отметку 70,75 руб./$ в пятницу. Этого уровня он уже достигал в конце января, но на этот раз складывается впечатление, что возвратного движения не будет и курс продолжит плавно продвигаться к отметке 71 руб./$. Позитив на рынках после заседания ФРС США спал к концу недели, и часть участников рынка решили зафиксировать прибыльные позиции. Этот фактор также оказал давление и на рубль. Из важных событий до конца следующей недели выделяем решение Банка России по ключевой ставке.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Не в пользу рубля — нынешняя нестабильность нефтяных цен В качестве поддержки российскому рублю на текущий момент выступает значительное увеличение объема продажи юаней по бюджетному правилу на фоне сокращения нефтегазовых доходов. Не в пользу рубля — нынешняя нестабильность нефтяных цен. В центре внимания — заключение соглашения между странами ЕС об установлении предельных цен на российские нефтепродукты. В случае сокращения экспорта нефти это может оказать заметное давление на российский рубль. Однако на энергетическом рынке ожидается увеличение спроса на нефть со стороны Китая на фоне ослабления в нем карантинных мер.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Потери валютной выручки не будут высокими Несмотря на окончание налогового периода, рубль понес лишь умеренные потери. В фокусе два основных события: введение ограничений ЕС, касающихся поставок нефтепродуктов из РФ, и размер покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила на очередной период. Установление лимитов на нефтепродукты может краткосрочно оказать давление на национальную валюту, однако потери валютной выручки не будут высокими. Кроме того, Минфин фактически утроил размер ежедневной продажи юаней в рамках бюджетного правила. Новый объем — 8,9 млрд руб. в день составляет почти 14% от среднего объема торгов парой рубль-юань на Мосбирже, что выглядит существенным и может ограничить потери рубля на неделе.