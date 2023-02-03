Пересмотр дела обвиняемого в педофилии массажиста из Белореченска близится к концу

Повторный судебный процесс над 45-летним Сергеем Мариным, массажистом из Белореченска, которого обвиняют в педофилии, подошел к этапу судебных прений. Об этом «93.ру» рассказал адвокат Алексей Аванесян.

Фото: со страницы в соцсети адвоката Алексея Аванесяна

В мае 2021 года Белореченский районный суд приговорил массажиста Сергея Марина к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Суд признал мужчину виновным в насильственных действиях сексуального характера над пятилетним ребенком. Сам Сергей Марин свою вину не признал. Адвокат подсудимого Алексей Аванесян обжаловал приговор. Спустя год Четвертый кассационный суд общей юрисдикции направил дело на новое рассмотрение в Белореченский районный суд.

Согласно обвинению, Сергей Марин оказывал услуги массажа у себя на дому в поселке Восточном. Днем 17 февраля 2020 года местная жительница привела к нему на прием своего сына. Якобы во время сеанса массажа мужчина совершил в отношении малолетнего насильственные действия сексуального характера. Следствие утверждает, что о произошедшем ребенок сразу же сообщил матери, после чего женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Адвокат, уверенный в невинности подзащитного, настаивает, что Сергей Марин проводил логопедический массаж мальчику с использованием массажной силиконовой вакуумной банки. Это заметила мать ребенка, но с расстояния трех метров женщина спутала банку, надетую на пальцы массажиста, с половым органом.

«В суде сторона обвинения не может определиться, доставал ли Марин свой половой орган, касался ли он им ребенка, и если да, то какой части тела… При этом мать продолжает настаивать, что видела головку полового члена»,— цитирует издание адвоката.

Сейчас Алексей Аванесян добился возврата дела прокурору для устранения нарушений, препятствующих суду. Сергей Марин по решению суда продолжает оставаться под стражей до 28 февраля.

Подробнее — в материале «Массаж строгого режима».

Наталья Решетняк

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