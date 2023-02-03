Школа на Остужева в Воронеже может быть достроена к июлю

Строящаяся в Воронеже крупная школа №107 на 1,5 мест на улице Остужева завершена на 78%, об этом сообщили в пресс-службе мэрии по итогам визита на объект главы города Вадима Кстенина.

По словам технического директора компании-подрядчика строительства Александра Первушина, в декабре был закрыт тепловой контур здания и проведены наладочные работы по запуску отопления, началась внутренняя отделка. На сегодня завершается окрашивание стен учебных классов и других пространств, монтаж покрытия полов и потолков, ведется установка светильников и дверей

В мэрии сообщили, что уже определили поставщиков инвентаря для школы на более 450 млн руб. Оно более чем на 80% будет закуплено у российских производителей.

«Необходимо до мая завершить отделочные работы, а уже к июлю сдать полностью готовый объект, чтобы управление образования и молодежной политики могло приступить к его лицензированию. А 1 сентября здесь уже должны начать учиться»,— отметил Вадим Кстенин.

Сергей Калашников

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