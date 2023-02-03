В январе 160 тысяч жителей Кубани открыли инвестсчета на Мосбирже

По итогам января 2023 года индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) открыли 160,9 тыс. жителей Краснодарского края (+1,2 тыс. за месяц), сообщается на сайте Московской биржи.

По этому показателю Кубань занимает шестое место в России. Регионами – лидерами по количеству открытых ИИС стали Москва (536,7 тыс.), Московская область (311,2 тыс.) и Санкт-Петербург (249,3 тыс.).

Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам января 2023 года достигло 23,5 млн (+555,4 тыс. человек), ими открыто 39,6 млн счетов (+1,2 млн счетов).

В топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже Кубань занимает четвертую строчку (0,85 млн), в тройке лидеров Москва (2,1 млн), Московская область (1,3 млн), Санкт-Петербург (1,0 млн).

Наталья Решетняк

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