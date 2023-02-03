Activision Blizzard заплатит $35 млн для урегулирования претензий регуляторов

Разработчик видеоигр Activision Blizzard заплатит $35 млн, чтобы урегулировать претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), связанные с нарушением процедуры раскрытия фактов должностных проступков сотрудниками, включая сексуальные домогательства. Кроме того, компания урегулировала претензии, связанные с несоблюдением правил защиты сотрудников, сообщающих о случаях нарушения служебной дисциплины.

Как отмечается в заявлении SEC, в период с 2018 по 2021 год в компании Activision Blizzard были нередки случаи сексуальных домогательств, притеснений сотрудников и неравноправия в выплатах заработной платы. Однако до тех пор, пока эти жалобы не попали в СМИ и не разгорелся скандал, руководство Activision Blizzard не предпринимало должных действий: не выслушивало пострадавших, не анализировало ситуацию и не разбиралось с вопросами нарушения служебной дисциплины. В сентябре 2021 года сотрудники компании подали жалобу в Национальное управление по трудовым отношениям США. В том же месяце собственное расследование начала SEC, а в начале 2022 года это расследование было расширено.

В марте 2022 года Activision Blizzard урегулировала претензии комиссии по соблюдению равноправия при трудоустройстве, выделив на компенсации пострадавшим от дискриминации и сексуальных домогательств $18 млн. В самой Activision Blizzard утверждают, что за последние два года они пересмотрели и улучшили процесс приема и рассмотрения жалоб сотрудников. По условиям объявленного сейчас соглашения об урегулировании с SEC разработчик игр не признает и не отрицает своей вины.

Алена Миклашевская